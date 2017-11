Abre en Barcelona el primer centro europeo especializado en la pastilla preventiva del VIH

Albergará tres estudios con 400 participantes y seguirá a un centenar de usuarios

"España tiene 4.000 nuevas infecciones al año, una cifra superior a la media europea, y si lidera las infecciones también debería liderar la respuesta", ha defendido Pujol, que ha supuesto que cuando esté implementada en toda Europa, al Estado no le quedará más remedio que aceptarla, aunque es una lástima que no se realice ya, ha afirmado.

Pujol ha lamentado que "no puede admitirse" que el Ministerio supedite la aplicación de la Prep en España a este estudio, así como que en un inicio tenían que participar más comunidades autónomas, y se han echado atrás.

Para las personas que siguen la Prep por su cuenta, Coll ha reivindicado la necesidad de llevar un control, como pruebas de VIH y otras ETS, ya que, si no, se corre el riesgo de estar infectado y no seguir el tratamiento necesario, así como el de que aparezcan resistencias y de no detectar posibles efectos secundarios en el riñón.