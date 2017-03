Accenture se compromete con las jóvenes de las nuevas generaciones Tech

Potencia la vocación tecnológica con programas como #GirlsHack, colaboración con Technovation Challegenge e iniciativas en universidades y Escuelas de Negocios

Accenture se ha marcado como objetivo para 2017 incorporar a un 40% de mujeres en su plantilla para lo que están llevando a cabo diversos programas e iniciativas para potenciar la vocación tecnológica (#GirlsHack), impulsar las carreras STEM de las más jóvenes --con iniciativas como Technovation Challenge, donde expertas de Accenture mentorizarán el programa Girls for Code además de dar continuidad a las carreras de estas niñas--, días específicos de 'recruiting' para mujeres y programas 'afterwork' para universitarias en universidades y Escuelas de Negocios.

Todas estas iniciativas internas giran en torno a la retención del colectivo femenino y a su progresión profesional, según detalla la compañía con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo.

Accenture asegura que "la igualdad entre hombres y mujeres es una realidad dentro de Accenture, empezando por una política salarial idéntica, que no distingue, en ningún caso, si el profesional es hombre o mujer, sino que está basada en el desempeño y la carrera profesional".

Algunos ejemplos de este esfuerzo son las redes de mujeres en Accenture, la formación específica para mujeres (programas de liderazgo, negociación/clientes), la revisión del 'pipeline' de candidatas a niveles altos de la organización (incluyendo planes de sucesión a puestos clave del Comité Ejecutivo de España, asegurando que existen candidatas mujeres) o los Planes de Igualdad, que recogen todas las acciones e indicadores de seguimiento que se llevan a cabo.

En la misma línea, la compañía detalla que trabaja en la gestión de la diversidad, liderada por los miembros del Comité Ejecutivo, que establecen junto al Responsable de Diversidad e Inclusión las líneas estratégicas y objetivos a alcanzar. A su vez, existe un grupo amplio de responsables del equipo ejecutivo que forman parte del 'Diversity Committee'.

Cada uno de ellos representan las distintas áreas de negocio e industrias en las que trabajan, lo que asegura, según Accenture, la correcta implantación de la estrategia de diversidad, con la colaboración de Recursos Humanos y la implicación de los profesionales.

María José Sanz, managing director de Diversidad e Inclusión de la compañía, concibe la gestión de la diversidad como estratégica porque "no es otra cosa que la atracción y retención del talento que se necesita para tener éxito y ser capaces de proporcionar servicios de alto valor añadido a los clientes", por lo que existen diversos ámbitos de actuación: mujeres, LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales), origen étnico, discapacidad, cultura y otros dependiendo del país (edad, religión...).

La compañía añade que, sólo en España, existen personas de más de 70 nacionalidades por lo que considera "de vital importancia ser una organización que sepa conjugar las características propias de cada persona (idioma, raza, sexo, creencias, habilidades, formación, valores, identidad o experiencias personales) con otras inherentes a los valores y atributos de la compañía (tipos de carrera, roles, skills, categorías, localizaciones, destrezas)" con el fin de entender la diversidad como "un valor claramente diferencial".

38% DE LA PLANTILLA SON MUJERES

Además, sólo en España, en el último año, se han contratado a casi a 2.000 nuevos profesionales, de los cuales el 60% son recién titulados que se incorporaron a la plantilla de más de 11.000 profesionales, con una edad media de 35 años, y de los cuales el 38% son mujeres. Además, 700 estudiantes realizaron prácticas en la empresa.

Accenture recuerda que lleva más de 10 años celebrando el Día Internacional de la Mujer, una jornada donde comparten experiencias profesionales con mujeres, tanto de su colectivo profesional como con ejecutivas de otras empresas, con el objetivo de proporcionar 'rol models' que inspiren al resto de mujeres a desarrollarse.

Así, como antesala al Día Internacional de la Mujer, Accenture ha celebrado este 6 de marzo en Madrid el evento 'Leading in the New Generations', inaugurado por el presidente de Accenture en España, Juan Pedro Moreno, y que este año tiene por objetivo romper con los estereotipos, desde la visión de las startups e impulsar las carreras STEM de las jóvenes, a través de la mentorización y apoyo de programas como Girls for Code una iniciativa global dirigida a chicas jóvenes (10-18 años) de todo el mundo para desarrollar sus habilidades técnicas diseñando aplicaciones tecnológicas a problemas diarios que ellas detecten.