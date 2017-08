Activista denuncia estar "amenazada" y "desprotegida" por criticar la violencia que sufren los migrantes en Ceuta

La activista de Caminando Fronteras Helena Maleno ha asegurado haber visto amenazada su seguridad y su integridad física y moral, después de declarar que la lesión sufrida por un policía el pasado 7 de agosto fue por "recibir a patadas" a los migrantes que estaban entrando en territorio español. "Me siento amenazada y desprotegida. Siento miedo porque las mismas instituciones que nos pueden proteger nos criminalizan, estoy recibiendo estas amenazas por decir lo de la patada", ha señalado.

La activista ha afirmado que la violencia en las amenazas "aumentó" cuando el Sindicato Unificado de Policía (SUP) la señaló, aunque con 'tuits' "muy correctos", diciendo que "mentía con lo que pasaba en la frontera sur". "Me entró miedo y estupor que un sindicato de la policía entrara en esa cadena para señalarme a mí. Me atacaban a mí en vez de a la violencia que estaba sufriendo", ha lamentado.