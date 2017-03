Adele, a los que la compararon con Fiona: “Me trae sin cuidado ¡Era un Givenchy!”

Adele lució un vestido verde de alta costura, pero algunos usuarios de las redes sociales les pareció que la hacía parecerse a la princesa Fiona de 'Shrek', en su versión ogra.

Adele ha respondido desde Perth, Australia, durante un concierto del que vendió todas las entradas y les ha lanzado un mensaje: “Que digan lo que quieran”, informa Daily Mail.

La cantante de 28 años ha explicado, riendo, la historia del vestido:"Antes de los Grammys tenía este vestido verde, me puse este vestido verde, todo el mundo dijo que me parecía a Fiona de Shrek. Lo hicieron”, dijo a los asistentes al concierto.

"Me entrené. Obviamente soy una dama grande y me gusta comer mucho, pero estuve entrenando dos veces al día para encajar en ese vestido de Givenchy porque es muy apretado", explicó. Y añadió: "Estuve corriendo mucho tiempo para ponerse en forma para esto, pero no funcionó".

Why did Adele come as Princess Fiona to the Grammys? pic.twitter.com/6X3gcFybKb

— Georgia Woods (@georgiew123) 15 de febrero de 2017