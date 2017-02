Agarra por el pelo a la amante de su marido y la pasea desnuda por la calle

Los hechos comenzaron cuando la mujer descubrió a la pareja en el apartamento de un amigo del hombre, según informa Infobae. Así, la mujer, cuyo nombre no ha trascendido, le cortó el pelo a la amante y la sacó a la calle desnuda, como se puede comprobar en el vídeo que circula por la red que ha compartido la propia esposa con un mensaje claro: “A mí no me importa lo que ellos piensan o dejan de pensar. Les voy a enseñar como lidias con un hombre casado. Encontré a esta p*** con mi marido, exmarido desde hoy”. Por todo ello la mujer que atacó a la amante fue arrestada por la Policía Civil brasileña y podría enfrentase a una pena de 10 años en prisión.