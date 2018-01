Albert Rivera sobre los piropos: "Si son para halagar a alguien y respetan a todo el mundo no se cómo se puede prohibir"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado estar a favor del piropo si es "respetuoso y no ofende a nadie" y ha cuestionado, ante los manifiestos internacionales surgidos a raíz de las denuncias de acoso sexual, la conveniencia de "regularlo todo".

Rivera, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, ha asegurado que estar a favor o en contra del piropo es "como estar a favor o en contra de que existan los cuchillos, si son para matar a alguien no y si son para cortar la carne, sirven para algo".

Para el dirigente de la formación naranja, "si los piropos son para halagar y respetan a todo el mundo no se me ocurre cómo se pueden prohibir y si son ofensivos me parece bien que se puedan denunciar".