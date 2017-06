EUROPA PRESS

La Alianza Boehringer Ingelheim y Lilly en Diabetes ha puesto en marcha un programa formativo 'on line', denominado 'Diabetes on the road', para que los profesionales sanitarios amplíen sus conocimientos sobre la diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

El formato escogido que consta de cuatro paradas, siendo cada una de ellas un tema de crucial importancia en el tratamiento de la DM2. Así, durante el viaje los alumnos recorren parte de la geografía española e italiana para visitar siete expertos clínicos: seis españoles y uno italiano.

La travesía se realiza de la mano del divulgador científico Eduard Punset y el director de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi y Sunyer (IDIBAPS), Ramón Gomis. El objetivo es actualizar los conocimientos sobre esta enfermedad entre el colectivo médico para mejorar el diagnóstico y tratamiento de la misma.

Así, Punset introduce a los participantes en cada parada del viaje reflexionando sobre las temáticas desde una perspectiva científica y social, mientras que Gomis hace una aproximación desde el ámbito de la medicina y es quien entrevista y comparte la opinión y la experiencia en práctica clínica de siete expertos.

Estos expertos son: Francisco Javier García Soidán, médico de familia en el centro sanitario de Porriño (Pontevedra); Juan Alberto Muguruza Valdeolmillons, médico de familia en el consultorio de Ugao-Miraballes (Vizcaya); José Javier Mediavilla Bravo, médico de familia del centro sanitario de Burgos Rural; Magdalena Vidal Cambra, médico de familia del CAP Calafell (Tarragona); Domingo Orozco Beltrán, médico de familia del centro sanitario Cabo de Huertas (Alicante); Ricardo Gómez Huelgas, Medicina Interna del Hospital Regional de Málaga; y Stefano del Prato, profesor de Endocrinología y enfermedades del Metabolismo en la Universidad de Pisa (Italia).