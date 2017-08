Alianza de la Sanidad Privada denuncia que algunas aseguradoras británicas se aprovechan del sistema sanitario español

La Alianza de la Sanidad Privada Española ha denunciado que algunas aseguradoras del Reino Unido se están aprovechando del sistema sanitario de España, porque están comercializando pólizas de seguros de asistencia en viaje que "no cubren" los gastos sanitarios en centros privados.

"El problema es que la exclusión de esta cobertura no siempre es clara y cada vez son más los británicos que, sin saberlo, viajan con un seguro que solo les cubre la atención en la sanidad pública, atención a la que ya tienen derecho por ser ciudadanos de la Comunidad Económica Europea", ha señalado la organización.

A su juicio, los usuarios están padeciendo una situación de "abuso y desinformación", puesto que en el momento de contratar la póliza no se les facilita información clara acerca de las coberturas y muchos viajan pensando que, como han pagado un seguro, tienen derecho a asistencia sanitaria privada.

"Cuando un asegurado contacta con su aseguradora porque necesita atención médica se le envía a un hospital público. Lo más preocupante es que alguna de estas empresas utilizan argumentos falsos y muy dañinos para el sector privado, como que la sanidad privada no está capacitada, que no serán correctamente atendidos o que los profesionales no tienen formación, con el claro objetivo de confundir y alarmar al asegurado y causando un grave perjuicio a la imagen de la sanidad privada", ha explicado la alianza.