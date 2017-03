La hija de la viuda de la CAM no declara para no perjudicar a su marido

Fanny salía cabizbaja del juzgado, la sujetaba su hermana Tania. Estaba nerviosa porque se ha negado a declarar para no perjudicar a su marido. Si habló cuando Miguel López todavía no estaba detenido pero la policía sospecho de su interés, y el de su marido, en que pareciera obra de un sicario sudamericano, encargado por alguien relacionado con los negocios de Vicente Sala en esos países. Los investigadores ya indagaban en una junta muy bronca en la que Mª Carmen Martínez intentó meter en el consejo a su nieto por parte de su único hijo varón. Sus tres hijas saltaron para defender los intereses de sus propios hijos y acabaron despedidas del consejo, y Vicente administrador único. Mª Carmen le contó a este amigo suyo que a partir de ahí las hijas le quitaron documentos del testamento. Y le dieron un susto en forma de intento de atropello, un suceso que han relatado tres testigos más.

Es el detonante del crimen que la policía desarrolla en el sumario aunque el fiscal está indagando en la posibilidad de que Miguel López actuara contra su suegra al sentir amenazado su trabajo. En la declaración de Vicente Sala, el fiscal le preguntó si Mª Carmen quería cerrar el concesionario Novocar. Vicente explicó que sí lo había pensado pero su madre sabía que en el testamento se pedía expresamente que no se cerrara y protegiera el trabajo de los yernos. Además Novocar nunca había dado beneficios, desde su creación había sido un fiasco, pero curiosamente acaba de dar beneficios por primera vez. Amigos de la familia han explicado que en el tanatorio, Miguel López les dijo "Ya sé que me van a detener y hasta que me juzguen pasaré cuatro años en la cárcel”. Los abogados de Vicente Sala hijo han presentado un escrito en contra de que su cuñado salga de la cárcel.