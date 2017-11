Alrededor de 17 millones de españoles son sedentarios y 7 millones reconocen no moverse "nada de nada", ni siquiera caminar con regularidad, según se desprende del estudio 'Un país en el sofá: el problema del sedentarismo en España', realizado por Vivaz, la marca de seguros de Salud de Línea Directa Aseguradora.

De esta forma, se ha comprobado también que dos de cada tres españoles (unos 20 millones de personas) no hacen casi ejercicio y 11 millones admiten no practicarlo nunca. Además, uno de cada tres padres afirma que sus hijos de entre 10 y 18 años, "no hacen el suficiente deporte".

De todas las razones que esgrime la población para no practicar ejercicio, se puede extraer una conclusión de que, según los investigadores, los españoles son "campeones" en poner excusas para no sudar la camiseta. De hecho, las justificaciones para no moverse de la silla son de lo más variado: las obligaciones familiares y laborales, la preferencia por otras actividades, y que practicar deporte es aburrido, caro, no es para gente de su edad y, además, en su ciudad no hay suficientes instalaciones.