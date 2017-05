Alumnos españoles convivirán con jóvenes israelíes y palestinos en una experiencia de educación para la paz de Scholas

Un grupo de alumnos españoles y de otros países convivirán durante una semana de julio en Jerusalén con un total de 70 jóvenes israelíes y palestinos en el marco de una experiencia de Scholas Occurrentes, la iniciativa del Papa Francisco para promover la paz, la cultura del encuentro y combatir la exclusión desde la educación y a través del deporte, el arte y la tecnología.

En este sentido, ha recordado la invitación del Papa a actuar "ya" para cambiar la educación. "No es un discurso, él dice 'no vamos a cambiar el mundo si no cambiamos la educación' y hay que cambiarla ya, ahora, no seguir hablando, hay que hacerlo", ha subrayado Del Corral.