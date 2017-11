Amnistía denuncia "prejuicios discriminatorios" sobre las víctimas de violencia sexual en procesos judiciales

Amnistía Internacional ha denunciado este jueves que persisten en España "prejuicios discriminatorios que impactan negativamente en los derechos" de las víctimas de violencia sexual durante el proceso judicial, donde las autoridades "ponen en duda la credibilidad de sus testimonios, lo cual introduce una pesada carga para demostrar la veracidad de su relato".

"Fallamos de manera alarmante como sociedad, cuando a las víctimas de violencia de género, y especialmente a las de violencia sexual, se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona. Con esto, lo único que se hace es provocar una doble revictimización", afirma la responsable de política interior de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.

Amnistía explica que en esta comisaría, Blanca entró sola y se enfrentó a un interrogatorio que duró 5 horas. Entre el cansancio y el shock por lo ocurrido, se quedaba dormida en la mesa y durante ese tiempo, nadie informó a su madre de lo que estaba pasando dentro. "En todo momento sentía que no me creían, lo que me provocaba mayor intranquilidad", narraba ella a la ONG.