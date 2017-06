Ana Pastor afirma que trabajar por la plena inclusión de personas con Síndrome de Down es perfeccionar la democracia

Mejor acceso a la educación secundaria y más autonomía, retos del III Plan de Acción para personas con síndrome de Down

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha asegurado este miércoles 7 de junio que el hecho de que toda la sociedad trabaje por la inclusión de las personas con Síndrome de Down es perfeccionar la democracia, durante su participación en la presentación del III Plan de Acción para el colectivo. A su juicio, la guía da las pautas necesarias para ello

Un mejor acceso a la educación secundaria, una mayor autonomía y mayores oportunidades para las relaciones sociales, son algunos de los retos para las personas con síndrome de Down que se recogen en el documento que ha presentado Down España, junto con Intersocial y Fundación ONCE.