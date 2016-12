A prisión una mujer que drogaba y robaba a ancianos

Un juez de Barcelona ha enviado a prisión provisional a la mujer brasileña de 45 años a la que se acusa de perpetrar tres robos con violencia en domicilios en la capital catalana y en Badalona. La mujer, bien vestida y afable, se ganaba la confianza de los hombres ancianos, les propopía ayudar con la comida o en la casa, ya en el domicilio, les daba un somnífero y aprovechaba su inconsciencia para robar.

No son pocos los delincuentes que se aprovechan de la confianza de las personas mayores, muchas veces, solas que aceptan la simpatía fingida como real y resultan así vulnerables a robos, estafas y timos. Hay delincuentes que no dudan en golpear, incluso hasta la muerte, a los ancianos a los que asaltan. y para los que, en no pocas ocasiones, trabajan como cuidadores.