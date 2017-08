Andalucía insta a no combatir "el terrorismo con radicalismo" tras los ataques a mezquitas y sedes islámicas

La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha manifestado este lunes que "el terrorismo no se combate con radicalismo" sino "con unidad" y "apostando por la integración plena y por la convivencia" ciudadana, por lo que ha abogado por "seguir nuestra vida dentro de la normalidad" como la "mejor respuesta" a los atentados terroristas.

"No metamos a todos en la misma cesta y no combatamos el terrorismo con radicalismo, sino con unidad, diciendo que no nos van a callar, que nos van a amedrentar, sino que vamos a seguir nuestra vida dentro de la normalidad", ha reclamado la titular andaluza de Interior.