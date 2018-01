Andalucía urge a aplicar el pacto contra violencia machista tras denunciar una mujer al ex por secuestrar a sus hijos

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, ha trasmitido su "enorme preocupación" por la "evidente desprotección que están sufriendo las hijas e hijos víctimas de la violencia vicaria que ejercen los padres agresores como consecuencia directa de la violencia de género", y ha exigido al Gobierno central "máxima celeridad" en la aplicación legislativa del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados hace más tres meses.

La directora del IAM se ha pronunciado así a través de un comunicado tras el "preocupante" caso de estos días en Granada, en el que un niño y una niña permanecen secuestrados por su padre maltratador, sobre el pesa una orden de alejamiento respecto a la ex pareja y madre los menores por violencia de género, vigente hasta septiembre de 2022.

La directora del IAM ha lamentado "la absoluta desprotección ante la que se están encontrando las hijas y hijos de mujeres víctimas", algunas de las cuales "han estado en situaciones desesperadas porque las instituciones y las leyes no han podido garantizar la seguridad de sus hijos e hijas, víctimas directas de la violencia machista de sus padres, condenados por violencia".

Junto a ello, Ruiz ha reclamado la planificación presupuestaria del Pacto de Estado para 2018, primer año de aplicación del mismo, y ha señalado que la ciudadanía "no es responsable de que los Presupuestos Generales del Estado no hayan sido aprobados aún, por lo que no deben sufrir las consecuencias". Así, ha señalado la urgencia de comenzar la planificación financiera y los cambios legislativos acordados, porque de lo contrario "España deja en papel mojado un pacto de estado y un convenio europeo de obligado cumplimiento".