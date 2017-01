El secreto de una amante del ‘fitness’ para mostrarse con o sin ‘michelines’

Anna Victoria, una amante del ‘fitness’, muestra cómo es posible mostrar o no una figura sin ‘michelines’ en una fotografía. Su secreto, confiesa, es el ángulo. Con ello, pretende crear un movimiento de denuncia a la falta de realidad en las fotos que son publicadas en las redes.

Y además... Una aficionada al fitness hace una llamada a valorar lo real en Instagram

El hashtag #fbggirls ha dado pie a crear el movimiento que muestra la figura real de la mujer por encima de lo que se muestra en las redes y que inició la amante del ‘fitness’ Anna Victoria en su cuenta de Instagram, según publica mirror.co.uk.



Publicó una foto en la que mostraba una figura esbelta y con los abdominales marcados junto con otra en la que mostraba un abdomen más flácido. Así, desvela que sin ‘michelines’ es como se ve el uno por ciento de las veces.

“Amo ambas fotos por igual. Los ángulos buenos o malos no cambian su valor”, ha expresado en el mensaje que acompaña la imagen. “ A medida que me estoy haciendo mayor, tengo celulitis y estrías que no desaparecen, y les doy la bienvenida. Ellos representan una vida completamente vivida”, añade.

La amante del ‘fitness’, dice a todas las mujeres a las que les vaya cambiando el cuerpo con la edad que se digan a sí mismas: “ No voy a castigar mi cuerpo, lo voy a alimentar, voy a desafiarlo y me encantará”