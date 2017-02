Apple está investigando un iPhone 7 Plus que se incendió

Recientemente, una adolescente llamada Brianna Olivas publicó un video de su iPhone 7 Plus emitiendo humo por uno de sus lados. Según informaciones de Forbes, Olivas dijo que el teléfono explotó el miércoles por la mañana y su novio capturó el incidente en vídeo.

El video del dispositivo de Apple echando humo después de la explosión se ha visto aproximadamente 1,3 millones de veces hasta ahora, según Mashable.

No está claro por qué el iPhone 7 Plus se incendió y comenzó a echar humo por un lado, pero lo más probable es que tuviese algo que ver con la batería de iones de litio del dispositivo. Olivas confirmó que siempre usó su auténtico cargador de Apple y no utilizó ningún otro adaptador.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69