Aqualia advierte de que, con las condiciones actuales, el agua del embalse que abastece Vigo será no potable en 25 días

La Xunta atribuye el problema al mal funcionamiento de la potabilizadora municipal y el alcalde vigués garantiza la calidad del agua

En las analíticas realizadas por la empresa, tomando muestras de agua en profundidad por debajo de la cota 210, se aprecian valores que superan los 1.000 ppb (partes por billón) de hierro, lo que supone que el agua no es potable.

La Xunta ha precisado que, con el actual volumen embalsado y en circunstancias normales, debería poder garantizarse el suministro de agua potable, y ha lamentado que no pueda hacerse más allá de esos 25 días por un mal funcionamiento de la potabilizadora del Casal, "de titularidad municipal".

Por otra parte, ha advertido de que la reducción del caudal y la construcción un pequeño trasvase desde el río Verdugo son soluciones de emergencia, y hay que "buscar una solución definitiva y permanente". A ese respecto, ha recordado que, como se ha demostrado, el embalse de Eiras "no aguanta una sequía de ocho meses" y "no hay donde almacenar más agua"

Con respecto a la posibilidad de que, llegado el caso, se declarase una situación crítica y se plantease el suministro de agua llevada en barcos, Caballero ha reiterado que esa solución tiene una gran complejidad técnica y un coste tal, que el Ayuntamiento no podría asumirlo. "Solo podría asumirlo el Gobierno de España, y seguramente con apoyos europeos", ha abundado.

Caballero ha vuelto a señalar que debería ser la administración autonómica la que asumiera el cien por cien del coste, puesto que "es su competencia" garantizar el suministro, y dado que Eiras abastece a varios municipios. "Llama la atención que los otros ayuntamientos no financien nada, pero no vamos a discutir, porque no lo queremos retrasar, es un tema vital para Vigo", ha sentenciado.