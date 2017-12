Aragón y Extremadura lamentan que los exámenes de oposiciones vayan a ser eliminatorios: "Es una oportunidad pérdida"

Las consejeras de Educación de las comunidades autónomas de Aragón y Extremadura, gobernadas por el PSOE, Mayte Pérez y Esther Gutiérrez, han lamentado este miércoles la decisión del Ministerio de Educación de mantener las pruebas eliminatorias en las oposiciones docentes, tal y como se plantea en el proyecto de real decreto de acceso a la función pública docente.

Según ha expresado la consejera de Extremadura a los medios de comunicación, el informe jurídico, elaborado por la Abogacía del Estado, considera que las pruebas no eliminatorias, defendidas por las comunidades autónomas socialistas y los agentes sociales, "incumplen el principio de igualdad y capacidad". "Hubiera sido un punto positivo de que el Ministerio hubiera accedido a que las pruebas no hubieran sido eliminatorias, pero no ha sido así", ha lamentado la consejera.