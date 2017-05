La investigadora británica Karen Armstrong, Premio Princesa de Ciencias Sociales 2017

EUROPA PRESS

La pensadora e investigadora británica Karen Armstrong ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2017, según hizo público este miércoles en Oviedo el jurado encargado de su concesión.

El jurado de este Premio -convocado por la Fundación Princesa de Asturias- estuvo presidido por Rafael Puyol Antolín, e integrado por Paz Battaner Arias, Sir John Elliott, Marta Elvira Rojo, Juan Pablo Fusi Aizpurúa, Isabel Gómez-Acebo y Duque de Estrada, Mauro Guillén Rodríguez, Óscar Loureda Lamas, Ricardo Martí Fluxá, Manuel Menéndez Menéndez, Sami Naïr, Joseph Pérez, Isaac Querub Caro, Gustavo Suárez Pertierra, Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós, Fernando Vallespín Oña y Juan Vázquez García (secretario).

Esta candidatura ha sido propuesta por Pedro Miguel Echenique Landiríbar, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1998.

Nacida en 1944 en Wildmoor (Reino Unido), Karen Armstrong ingresó en el convento católico de la Sociedad del Santo Niño Jesús en 1962 y, siendo novicia, comenzó sus estudios en la Universidad de Oxford en el St. Anne's College.

En 1969 abandonó la vida religiosa y, más tarde, obtuvo la licenciatura en Literatura Contemporánea. Fue, de 1973 a 1976, profesora e investigadora en el Bedford College de la Universidad de Londres y entre 1976 y 1981, profesora de inglés y jefa de Departamento en la Escuela Femenina James Allen (Dulwich, sur de Londres).

En 1982 publicó su primer libro y un año después escribió y presentó una serie documental sobre la vida de San Pablo para el canal de televisión Channel Four, después haría tres más. A partir de 1984 se dedicó sobre todo a escribir sobre religión.

Ha sido profesora de Cristianismo en el centro rabínico Leo Baeck College de Londres y es, desde 2005, miembro del Grupo de Alto Nivel de la Alianza de las Civilizaciones, una iniciativa de la ONU.

Karen Armstrong está considerada una referencia internacional en el estudio comparativo del Islamismo, el Judaísmo y el Cristianismo. Su primer libro fue 'Through the Narrow Gate' (1982), relato autobiográfico que continuó en 'The Spiral Staircase' (2004).

El primero fue publicado por entregas en el Daily Express, al tiempo que Armstrong comenzó a intervenir en programas televisivos, uno de ellos fue Opinions en Channel Four, como polemista contra la iglesia católica.

En 1983 tras la experiencia de su viaje a Jerusalén para realizar el documental sobre San Pablo, se dedicó por completo a la investigación y el estudio de las religiones, en especial las monoteístas.

Sus libros 'Una historia de Dios: 4.000 años de búsqueda en el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam' (1993), 'The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam' (2000) fueron éxitos de ventas, y es autora de otros 20 títulos más sobre la fe, las principales religiones, los elementos comunes entre ellas, y el papel que juegan en el mundo moderno.

Entre sus obras, que han sido traducidas a numerosos idiomas, destacan 'Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World' (1988), 'Historia de Jerusalén: una ciudad y tres religiones' (1996), 'La gran transformación: El principio de nuestras tradiciones religiosas' (2006) e 'Historia de la Biblia' (2007).

Sus estudios y libros sobre el Islam -Mahoma: biografía del profeta (1991) fue el primero- la dieron a conocer como pensadora e investigadora entre la comunidad musulmana de Reino Unido y EE.UU., donde además de haber sido invitada a hablar sobre el Islam en el Congreso, alguno de sus libros ha estado en la lista de los más vendidos de The New York Times.

En sus obras, Armstrong ha encontrado en la compasión el elemento común a todas las religiones, entendida como la empatía y el interés hacia el prójimo.

Con el objeto de recuperarla como centro de la ética y la religión lanzó en 2009 el movimiento 'Charter for Compassion', convertido en organización internacional para promover el trabajo conjunto por la paz. Además, imparte conferencias por todo el mundo y escribe artículos en distintas publicaciones como el periódico The Guardian.

Oficial de la Orden del Imperio Británico, Armstrong ha recibido, entre otras distinciones, el Premio TED (EE.UU., 2008), el Building Bridges de la Asociación de Científicos Sociales Musulmanes (Reino Unido, 2004) y el The Freedom of Worship de la Fundación Roosevelt y el Instituto Roosevelt (EE.UU., 2008).

LOS GALARDONES

En esta edición concurrían un total de 25 candidaturas procedentes de 12 países. Este ha sido el quinto de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su trigésimo séptima edición.

Anteriormente fueron otorgados el Premio Princesa de Asturias de las Artes al artista sudafricano William Kentridge, el de Comunicación y Humanidades al grupo musical y humorístico Les Luthiers, el de Cooperación Internacional a la Hispanic Society of America y el de los Deportes a la selección de rugby de Nueva Zelanda.

En las próximas semanas se fallarán los correspondientes a (por orden) Letras, Investigación Científica y Técnica y Concordia. Cada uno de los Premios Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, la cantidad en metálico de 50.000 euros, un diploma y una insignia.

Los galardones serán entregados en otoño en Oviedo en un solemne acto presidido por SS.MM. los Reyes.