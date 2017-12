Arzobispo de Toledo insta a "reaccionar" en contra de la violencia machista tras el asesinato de una mujer en Azuqueca

Advierte del "peligro" de "poner a tope la ideología de género" en materia legislativa

Un comportamiento que Rodríguez achaca en cierta manera a la inmadurez de la persona en sus relaciones afectivas y sexuales. "Hay cierto malestar en la persona cuando sexualmente no es maduro, y no se tiene en cuenta cómo es el ser humano en este campo".

No obstante, aunque ha sostenido que este pacto es "necesario", ha afirmado que no le gusta hablar "de género" porque no le gusta esta ideología. "Ocurre el peligro de decir solo que la solución está en poner a tope la ideología de género, que actúe con una serie de posibilidades legislativas que creo que no son buenas. Habría que pensarlo".