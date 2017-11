Arzobispo de Toledo pide no exagerar las diferencias territoriales para avanzar en un entendimiento de unidad de España

Asegura que "el amor soberbio a la nación se apoya con frecuencia en una proyección ficticia de la historia de esa nación"

"Cuando he estado alguna temporada larga fuera de nuestro país, sin duda he vivido la experiencia de sentir que cualquier cosa que hablara de España me llamaba rápidamente la atención. ¿Es eso amor a la patria? Puede ser. Los sentimientos son espontáneos y nos invaden, para crear en nosotros recuerdos y vivencias agradables", añade el arzobispo primado.