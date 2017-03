La Asamblea pide que el 'Hospital Infanta Cristina' pase a llamarse 'Hospital de Parla'

Podemos se opone a que un hospital tenga "el nombre de una persona que se ha aprovechado de todos los españoles" y PP cree que en la PNL subyace "el visceral odio de Podemos a la Monarquía Parlamentaria"

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE y Podemos, la abstención de Cs y el no del PP, una Proposición No de Ley (PNL) que pide que el 'Hospital Infanta Cristina' pase a llamarse 'Hospital de Parla', localidad en la que está ubicado.

El diputado de Podemos Pablo Padilla ha sido el encargado de defender la PNL de su Grupo Parlamentario en la que se reclama que el Hospital Infanta Cristina pase a llamarse Hospital de Parla.

La han traído a la Cámara porque hay 1.700 firmas de 'Parla en Movimiento' que así lo piden y porque, a juicio de Padilla, hay una "contradicción" entre la 'tolerancia cero con la corrupción' y tener un hospital "con el nombre de una persona que se ha aprovechado de todos los españoles".

"Se trata de mostrar que nuestros discursos van a acompañados de prácticas y que quienes se aprovechan de gente, se apropian del dinero público, quienes no pagan impuestos demostrando su antipatriotismo y se creen impunes y con derecho a robar esas personas no deben tener ningún reconocimiento publico", ha remarcado.

En su intervención, el diputado de la formación morada ha asegurado que "no se trata de una ofensa, de un insulto o de una falta de respeto, sino de abrir las puertas de la Cámara y traer una demanda popular".

Y es que Padilla ha destacado que pese a que la Infanta Cristina durante el juicio del Caso Noos dijo "hasta en 579 ocasiones", ante preguntas del juez, 'no sé, no me acuerdo, no me consta', el juez ha decidido declararla "responsable civil a título lucrativo".

Sin embargo, desde la posición del 'no' a la PNL, el diputado del PP Alfonso Serrano ha explicado que su formación no va a dar cobertura a esta PNL porque, en su opinión, bajo la excusa del cambio de nombre, "subyace el visceral odio de Podemos a la Monarquía Parlamentaria" mientras que el PP cree en ella.

En su intervención, Serrano ha remarcado que quien fue condenado fue el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, y no ella. "No creo que pretenda hacer responsable a una mujer de lo que hace su marido. Es como si aquí hiciéramos culpable o responsable a un hijo de lo que hace su padre. Como no creo que sea justo, creo que no es justo culpar a la Infanta cuando hay un Estado de Derecho y se le ha declarado inocente de los cargos", ha sostenido el diputado del PP teniendo como telón de fondo el caso de las 'tarjetas black', que implican al padre del diputado de Podemos, Ramón Espinar.

HOSPITALES CON EL NOMBRE DE SU MUNICIPIO

Además del nombre del Hospital Infanta Cristina, gracias a una enmienda del PSOE, la PNL aboga por nombrar, con criterio general, a los hospitales generales de grandes ciudades de la región (salvo Madrid) con el nombre del municipio en el que están ubicados.

El objetivo es "vincular estos centros con la población principal a la que sirven y facilitar a la ciudadanía la ubicación territorial de los hospitales".

La Asamblea también pide a la Comunidad de Madrid utilizar en primer lugar como nombre de los hospitales actuales, "progresiva y preferentemente", el nombre de la ciudad donde están ubicados. Así, el Severo Ochoa de Leganés pasaría a ser el 'Hospital de Leganés Severo Ochoa'.

Por otra parte, la Cámara autonómica quiere que de ahora en adelante el Ejecutivo autonómico consulte con las corporaciones locales el nombre de los centros sanitarios que puedan construirse-abrirse en el futuro en la Comunidad de Madrid, primando siempre aquel que haga referencia a su ubicación territorial.

PODEMOS ASEGURA QUE "NO SE TRATA DE UNA OFENSA"

PP ACUSA A PODEMOS DE "CONVERTIR EN VÍCTIMAS A LOS AGRESORES"

El diputado de Podemos no ha convencido al popular Alfonso Serrano, quien ha considerado que PP y Podemos tienen visiones distintas de lo que son los homenajes. En este punto, ha puesto sobre la mesa la agresión a dos guardias civiles en Alsasua el pasado mes de octubre relatando los insultos como "picoletos" o "txakurras" de los que fueron víctimas, según el auto judicial.

En este punto, la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, ha pedido al parlamentario popular que parara y éste ha contestado diciendo que no lo dice él sino el auto, ya que él no utiliza "el lenguaje tabernario que algunos líderes utilizan en el Congreso de los Diputados".

"No son palabras que me guste escuchar contra un guardia civil", ha afirmado Serrano, quien ha acusado a Podemos de "convertir en víctimas a los agresores" y de "darles homenajes en el Congreso".

Con la vista de vuelta en Madrid el popular ha dicho que respeta esas 1.700 firmas de 'Parla en Movimiento' que ha citado Padilla, pero ha preguntado si eso es "más legítimo" que la decisión de un gobierno elegido por mayoría absoluta.

En esta línea ha preguntado si son más legítimos "2.000 votos de pantomima popular" para quitar el nombre de Felipe VI a un parque o las 10.000 firmas que hay recogidas ya para que se mantenga el nombre. "O nos valen las firmas ciudadanas o no. No vale usar las firmas ciudadanas para pervertir la legitimidad de lo elegido democráticamente", ha defendido.

PSOE DICE QUE LO QUE PLANTEAN "NO METE EL DEDO EN EL OJO A NADIE"

Por su parte, el diputado socialista José Manuel Freire ha afirmado que ellos no entran en un debate de nombres, "ni aspiran a quitar cuadros, ni a revisar el Museo del Prado". Lo suyo es un "planteamiento de principios" que pasa por cómo nombrar a los centros sanitarios, ha dicho el portavoz sanitario del PSOE, quien ha defendido hacerlo en función de los puntos cardinales.

Freire ha afirmado que le ha sorprendido la "reticencia de Ciudadanos y la negativa del PP". Así, ha señalado que el PSOE "es tan constitucionalista y respetuoso con las instituciones como el que más".

"Lo que planteamos no mete el dedo en el ojo a nadie y es muy razonable respecto al pasado, el futuro y el presente", ha aseverado.

Por último, el diputado de Ciudadanos Enrique Veloso ha considerado que "no es una cuestión prioritaria" para tratar en el pleno y ha acusado a Podemos de "postureo" y de presentar la iniciativa "de cara a la galería".

En cuanto a la enmienda del PSOE, que apuesta por aplicar el criterio de ha considerado que "da cordura" porque "quiere sentar un criterio general", pero no ha estado a favor al cien por cien porque afecta a los hospitales actuales.