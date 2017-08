Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas pide a Juana Rivas que "luche por lo que quiere a través de la ley"

La presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María del Campo, ha pedido a Juana Rivas que "luche" por lo que quiere conseguir pero "a través de la ley". "No puedo aconsejarle que incumpla la ley, pero a todas las mujeres les aconsejo que luchen contra una ley si se ha producido indebidamente. Nunca he dicho a una mujer que incumpla la ley", ha señalado.

En la misma línea, ha añadido que Juana Rivas, aunque "no cabe duda de que es una mujer maltratada", ha estado aconsejada "no mal sino pésimamente". "Estamos con Juana en que no miente cuando dice que está sufriendo, pero también es una persona mal asesorada porque no se está haciendo una narración clara de la historia", ha concretado.