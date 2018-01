Asociación Unificada de Guardias Civiles pide la dimisión de Gregorio Serrano (DGT): "Se ha equivocado"

El director de la DGT no considera que deba dejar el cargo

Preguntado sobre la petición de dimisión por parte de la AUGC, Serrano ha señalado que no es la Guardia Civil quien exige su cese, sino "una asociación", y ha vuelto a insistir en que no va a dejar su puesto: "Nadie me lo ha pedido, considero que no debo hacerlo".