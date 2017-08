Asociaciones de mujeres lamentan que el TC rechace el recurso de Juana Rivas: "Que no entregue los hijos al padre"

La Federación de Mujeres Progresistas, la Fundación Mujeres y la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas han lamentado que el Tribunal Constitucional haya rechazado el segundo recurso de Juana Rivas por "extemporaneidad". "El TC lo ha rechazado por estar fuera de plazo. El caso de Juana es muy triste, debe hacernos reflexionar y que no se le entreguen los hijos al padre", ha señalado a Europa Press la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.

En este sentido, ha pedido que se haga un "recurso legal extraordinario" para evitar que los hijos sean entregados al padre, porque, en su opinión, un maltratador "no es un buen padre, es un mal padre" y "poco bueno le puede enseñar a sus hijos". "Hay que establecer algún recurso legal extraordinario para que este disparate no pueda producirse. Por más que toda la sociedad esté apoyando nos sentimos todos impotentes", ha precisado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María del Campo, ha pedido a Juana Rivas que "luche" por lo que quiere conseguir pero "a través de la ley". "No puedo aconsejarle que incumpla la ley, pero a todas las mujeres les aconsejo que luchen contra una ley si se ha producido indebidamente. Nunca he dicho a una mujer que incumpla la ley", ha señalado.

En la misma línea, ha añadido que Juana Rivas, aunque "no cabe duda de que es una mujer maltratada", ha estado aconsejada "no mal sino pésimamente". "Estamos con Juana en que no miente cuando dice que está sufriendo, pero también es una persona mal asesorada porque no se está haciendo una narración clara de la historia", ha concretado.