Asociaciones 'provida' convocan una concentración el 26 de marzo para defender la vida y pedir "leyes justas"

La Plataforma 'Sí a la Vida', integrada por más de 500 asociaciones y entidades cívicas convoca un año más a la sociedad española a acudir a la concentración que tendrá lugar el domingo 26 de marzo con motivo del Día Internacional de la Vida --que se conmemora un día antes--, a la espera de "leyes justas" con la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y para dar esperanza frente al "avance de la cultura de la muerte".

Durante el evento, los convocantes leerán un manifiesto en el que pedirán "leyes justas" con la protección de la vida y citarán algunos temas que se están debatiendo estos días como la gestación subrogada, la cual rechazan por considerarla una "compra venta" de seres humanos.

El acto se celebrará bajo el lema 'Sí a la vida' en la Plaza de Felipe II de Madrid a partir de las 12,00 horas del domingo 26 de marzo y tendrá un carácter "festivo y familiar". Además, contará con testimonios como el de una familia que ha acogido a niños con dificultades, el de una mujer que decidió no abortar en el último momento y el de algún defensor de la vida internacional. Asimismo, se realizará una suelta de 3.000 globos con mensajes y el acto culminará con la lectura del manifiesto.

"Tenemos retos históricos y retos nuevos, ahora mismo hay una serie de temas como los vientres de alquiler o la ayuda en los últimos momentos. Todas estas cosas las tenemos presentes porque hablamos desde la concepción hasta la muerte natural, en todas las situaciones en las que la vida humana se puede ver amenazada o tratada no de acuerdo a la dignidad de la persona. En nuestro manifiesto siempre vamos a pedir unas leyes justas", ha subrayado este miércoles en rueda de prensa la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre.

En concreto, sobre la gestación subrogada, ha señalado que no pueden verlo como algo bueno "cuando se está denigrando a todas las personas que están participando y cuando se está realizando una compra venta de seres humanos". "Pensamos que no son las condiciones adecuadas para engendrar a un ser humano", ha subrayado, al tiempo que ha pedido promover la adopción.

LEY DEL ABORTO

Preguntados por si este año realizarán alguna petición concreta durante la concentración, como en otras ocasiones cuando han reclamado la derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el presidente del Foro de la Familia, Mariano Calabuig, ha apelado a la "responsabilidad" del Tribunal Constitucional de "decidir" sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP en el año 2010 contra esta ley. "Allá ellos con su conciencia", ha subrayado Calabuig.

En este sentido, Alicia Latorre ha recordado que ya pidieron la suspensión cautelar de la ley pues, según ha precisado, si se declarara que la norma es inconstitucional "no se podrían recuperar las vidas perdidas". Si bien, ha añadido que no van a esperar a que se dicten las leyes "justas" que reclaman para hacer algo y, por ello, saldrán a la calle.

Los convocantes no descartan la asistencia al acto de algún político aunque han precisado que no habrá símbolos políticos porque en estas concentraciones "no se hace campaña por nadie".

Latorre ha indicado que no salen a la calle solo para "gritar o decir una serie de lemas" sino para mostrar un "compromiso" y dar "esperanza" ya que, a su juicio, "hay personas quizá un poco desanimadas porque, aparentemente, parece que la cultura de la muerte va avanzando y así es desgraciadamente en muchos campos". En este marco, los convocantes quieren estar "a la vanguardia de defender al más débil".

PARTICIPACIÓN DE JÓVENES

En la presentación de la jornada, también han intervenido la directora general de Fundación REDMADRE, Amaya Azcona, que ha animado a todos los madrileños y a los españoles a asistir a la concentración para celebrar "cada vez que una mujer embarazada vulnerable consigue superar las dificultades y afrontar el futuro con su hijo en brazos". Por su parte, el presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, ha animado a los jóvenes a participar para defender "el valor fundamental del derecho a la vida".

En la página web 'www.sialavida25m.org' se ofrecerá información sobre la concentración del 26 de marzo y se pondrá a disposición un número de cuenta para todos aquellos que quieran colaborar con la organización de esta manifestación que en España se celebra desde el año 2011 bajo el lema 'Sí a la vida'.