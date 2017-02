Ashton Kutcher pide ayuda para luchar contra la explotación sexual infantil

El actor Ashton Kutcher sacó a relucir su faceta más humana a través de un discurso muy emotivo en el que pedía más medidas para combatir el abuso sexual infantil.

La estrella de Hollywood pidió la ayuda de los congresistas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Washington para apoyar los esfuerzos de su organización y poder combatir la explotación sexual de menores, según informaciones de The Telegraph.



Y es que éste es un tema en el que el actor está bastante volcado. Desde que fundó la compañía "Thorn: Defensores Digitales de los Niños" ha trabajado en numerosas tecnologías para acabar con este problema de alcance y preocupación mundial.

Un ejemplo es el software "Spotlight" que, según Kutcher, ayudó a localizar a 6.000 víctimas en seis meses. Esta herramienta fue creada después de que una encuesta sobre trata de personas en 2012 descubriera que el 63% de las víctimas menores de edad informase de haber sido comprado o vendido en línea.

Con lágrimas en los ojos el actor explicaba que "he estado en redadas del FBI en las que he visto cosas que nadie debería ver. He visto un vídeo de una niña de la misma edad que la mía [2 años] violada por un estadounidense que estaba en Camboya de turismo sexual". Pero insistió en que esto no es algo propio de una cultura o de un solo lugar. "He conocido a víctimas traídas desde México, víctimas en Nueva York, en Nueva Jersey, por todo nuestro país [Estados Unidos]".

En el Senado, el actor no dudó en plantear que la tecnología puede utilizarse para desarmar la esclavitud sexual de igual manera que sirve para motivarla. "¿Podemos diseñar unas herramientas mejores que las suyas para combatir lo que está sucediendo?".

Además, en una ocasión, el Kutcher hizo saber que el Departamento de Seguridad Nacional pidió ayuda a Thorn para, tras tres años de investigación sin resultados, poder encontrar al culpable de abusar de una niña de –entonces- siete años. Sin embargo, el actor explicaba que no pudieron lograr localizar a la víctima y eso le "destrozó". "Durante los siguientes tres meses, tuve que acostarme cada noche pensando que esa niña seguía siendo víctima de abusos y que si hubiera creado el software correcto la hubiésemos podido salvar".