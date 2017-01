Las torpezas de un atracador pillado por no ocultar que era zurdo

Mirando la imagen del atraco se ve al exquisito delincuente que solo pide los billetes y no quiere las monedas, además sujeta la pistola con la mano izquierda. Se tapa el rostro pero no oculta que es zurdo, eso le llevó a la ruina. Porque tampoco se alejó mucho de su casa para atracar. Buscó gasolineras de la zona a las que accedía por caminos que sólo podía conocer un vecino. Al final fue reconocido por una de sus víctimas. Lo más cómico y que dio nombre a la operación Motoreta fue el uso de su propia moto para perpetrar los asaltos. En el primero no se quitó ni el casco que luego sería encontrado en el registro de su vivienda junto con la pistola detonadora que usaba. Así cometió 4 asaltos con un intervalo de meses de inactividad en los que aparcó los atracos para trabajar de verdad. Cuando regresó a la delincuencia lo hizo con la ayuda de un amigo que le llevó en coche a dos gasolineras. Sus andanzas durarían poco porque una cámara captó la matrícula del vehículo. Toda una acumulación de torpezas cometidas por un delincuente, con antecedentes.