La Audiencia Nacional desestima el recurso de examinadores de tráfico contra servicios mínimos del 50% en sus paros

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado la semana pasada por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) --que agrupa al colectivo-- para suspender los servicios mínimos del 50% de su huelga.

Ruiz ha recordado que la oposición ha acordado pedir que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 la petición de estos funcionarios. "Lo que no puede hacer un Ministerio es ignorar un problema o no hacer absolutamente nada", ha comentado Villanueva Ruiz, cuya conclusión es que o Zoido no quiere resolver el conflicto "o no sabe cómo hacerlo". En ese caso, la senadora ha instado al ministro a transferir las competencias para que así puedan solventarlo las comunidades autónomas.