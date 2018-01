Audiencia de Palma da la razón a un padre separado que se niega a pagar las clases de ballet y de inglés de su hija

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Palma ha dado la razón a un padre separado que, cuando le toca cuidar de su hija menor que cursa quinto de primaria, se niega a acompañarla a clases extraescolares (ballet e inglés) ni a pagar la mitad del importe de estas.

Según se recoge en la sentencia, la cuestión no está centrada en si clases extraescolares sí o no, cosa a la que no se niega el padre, si esto no afecta a su horario de visitas y si las paga la madre, "si no en determinar si procede imponer al padre el pago de la mitad de las clases".