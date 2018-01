Automovilistas rechazan establecer un equipamiento obligatorio para los conductores

Representantes de asociaciones de automovilistas han rechazado la posibilidad de que la futura Ley de Tráfico obligue a los conductores a llevar equipamiento para hacer frente a situaciones como las vividas el pasado fin de semana en la AP-6 por una intensa nevada. A su juicio, este tipo de propuestas, adelantada este miércoles por la DGT, sólo sirven para "desviar la atención" sobre lo ocurrido.

"Podemos mejorar lo que queramos, pero que no se pretenda desviar la atención, son fuegos de artificio", avisa Arnaldo, que considera que introducir cambios sobre esto "no es necesario". Además, Arnaldo bromea con la posibilidad de que estos cambios contemplen la obligatoriedad de un kit compuesto por 18 artículos --entre ellos, una pala y un silbato-- que la DGT recomendaba a través de Twitter en caso de nevadas: "Si es el kit antinevadas que han presentado me quedo perplejo".