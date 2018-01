El Ayuntamiento de Castellón cambia el símbolo de media luna para localizar iglesias en su geoportal tras las críticas

El Ayuntamiento de Castellón ha decidido cambiar el símbolo para localizar las iglesias en el geoportal de la web municipal después de que el PP y en redes sociales se haya criticado al equipo de gobierno por utilizar una media luna que, según los 'populares", es islámica.

El consistorio ha señalado a Europa Press que el símbolo con el que se identificaba a las iglesias en el geoportal no era una luna islámica, ya que ésta mira hacia la derecha y la utilizada por el ayuntamiento estaba orientada hacia la izquierda.

El Ayuntamiento ha explicado que no tenía intención de crear polémica ni ofender a nadie y que este símbolo fue creado por la empresa externa que realizó el geoportal para aludir a todos los centros de culto. No obstante, el consistorio ha decidido sustituir la media luna por un símbolo "aséptico" -un octógono-, "con el que se señalizan los lugares de culto, no sólo las iglesias católicas".