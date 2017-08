El Ayuntamiento de Madrid subraya que el "caudal de rencor" de los yihadistas no se resuelve con bolardos

Sánchez Mato replica al cura que culpó a Colau de los atentados que "su análisis es de una peligrosa arrogancia"

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, sostiene que el "caudal de rencor" que a su juicio muestran los terroristas yihadistas no se resuelve colocando bolardos y ha tachado "de una peligrosa arrogancia" las críticas del párroco de Cuatro Caminos que dijo en una homilía que "una parte de la culpa" por los atentados de Barcelona era de la alcaldesa de esa ciudad, Ada Colau, por no instalar esos bolardos.

"A mí me parece que esas terribles heridas no tienen fácil cicatrización, pero me da la impresión que el camino para ello pasa más por prevenir, cuidar y querer, y no por odiar y vengar", ha enfatizado el edil, para también enfatizar que es verdad que "no podemos estar solo rezando o derramando lágrimas", pero ha defendido que Ada Colau llore por el atentado porque "la engrandece".