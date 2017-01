Barbate se moviliza por el niño ahogado en el naufragio de una patera

Este lunes Barbate ha recordado a Samuel, de seis años, ahogado cuando viajaba en una patera que naufragó hace dos semanas en las costas de Cádiz. Los cadáveres de sus cinco acompañantes fueron rescatados. Pero no el suyo. Su cuerpo sin vida apareció el viernes en una playa de Caños de Meca. La Subdelegación del Gobierno guardó silencio hasta este domingo para confirmar el rescate del cadáver de Samuel. Las bajas temperaturas no frenan las intenciones de cientos de subsaharianos que huyen de condiciones de vida inhumanas. Hoy estos 13 inmigrantes... entre ellos, una mujer... han tocado tierra en la Playa de Bolonia. Una segunda patera a la deriva ha sido interceptada con 8 hombres. Salvamento Marítimo ha salido al rescate de una tercera embarcación con dos bebés a bordo. En la primera semana de enero llegaron más de 300 inmigrantes a las costas andaluzas que revela que este invierno la oleada de llegadas no tiene precedentes.