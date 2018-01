El BOE publica la sentencia del TC que anula el decreto de sanidad universal de la Generalitat Valenciana

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el Decreto Ley 3/2015 de la Generalitat Valenciana que regula la atención sanitaria a ciudadanos extranjeros en situación irregular, que fue una de las primeras normas que puso en marcha el Gobierno de Ximo Puig.

En la sentencia, el pleno del TC señala que el Decreto Ley 3/2015, por el que se extiende el acceso a las prestaciones sanitarias a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España y con residencia efectiva en la Comunidad Valenciana que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud y que no puedan exportar el derecho a cobertura desde sus países de origen ni exista un tercero obligado a pago, lleva a cabo una ampliación de la cobertura sanitaria "en el ámbito subjetivo de las prestaciones, no contemplado por la normativa estatal".