Báñez asegura que España tiene la brecha salarial "más baja de su historia y por debajo de la media europea"

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado este martes en el Senado que España tiene la brecha salarial de género "más baja de su historia", que está "por debajo de la media europea y siete puntos por debajo de la alemana", así como se ha recuperado "todo el empleo femenino" que se destruyó durante la crisis económica y se ha alcanzado la cifra más alta de mujeres trabajando, 8,5 millones.

"En lugar de securizar lo precario, precarizan lo seguro", ha asegurado, para incidir en que "gran parte del empleo que se crea es miserable y sobre el que no se puede construir una vida", especialmente las mujeres que "pagan con su tiempo y con su cuerpo" los cuidados que no proporciona el Estado. "Como el sueldo no compensa el gasto de cuidar a tus hijos o a tus padres te están echando del mercado laboral", ha añadido.

Ante las críticas, la ministra ha acusado a Freixanet de estar hablando de Venezuela. "Yo no se si usted no se alegra de las cosas que están pasando en España. Me da la sensación de que usted está hablando de un país diefrente a este. Quizá Venezuela, pero no la España en la que vive", ha sentenciado.