Bella Thorne cuenta a sus fans que sufrió abuso sexual durante toda su infancia

La ex actriz de Disney Bella Thorne ha apoyado a la campaña Times's Up contando a sus seguidores su mayor trauma. La joven ha desvelado mediante Instagram que sufrió abuso sexual de forma continuada desde que tiene memoria hasta que cumplió los catorce años.

La campaña Time's Up ha sido una de las protagonistas en los Globos de Oro 2018 . Esta iniciativa lucha contra el abuso sexual especialmente en el trabajo y proporciona apoyo a todas las personas que han sido sexualmente agredidas en su entorno laboral. Para ello, ha recaudado 13,4 millones de dólares, faltando muy poco para conseguir los 15 millones inicialmente propuestos.

"Abusaron sexualmente y psicológicamente de mí desde que tengo memoria hasta los 14 años... Fue entonces cuando tuve el coraje de cerrar la puerta por la noche y sentarme junto a ella. Toda la maldita noche. Esperando que alguien vuelva a aprovecharse de mi. Una y otra vez esperé a que parara y finalmente lo hizo. Pero algunos de nosotros no tenemos la suerte de salir vivos . Por favor, resistan por cada alma maltratada. #TimesUp", explica en la imagen.

La actriz, que actualmente tiene 20 años, ha sido uno de los rostros conocidos de Disney por su papel protagonista en la serie Shake It Up, y actualmente se encuentra inmersa en el rodaje se la serie americana Famous in love.