BirdLife lanza la campaña 'No te lo lleves contigo' para proteger a los "pollitos huérfanos"

BirdLife International, federación ambiental de la que SEO/Birdlife forma parte, pone en marcha, el próximo 21 de marzo ante la llegada de la primavera, la campaña de información y concienciación ciudadana para proteger a los pollos huérfanos, 'Spring Alive', bajo el lema 'No te lo lleves contigo', según informa en un comunicado.

La iniciativa, impulsada en 55 países de Europa, África y Asia por BirdLife International, tiene como objetivo alentar a los jóvenes a proteger las aves y la naturaleza. El proyecto, que en España desarrolla SEO/BirdLife, escoge un tema cada año para concienciar a los más pequeños, además de animarles a observar y registrar la llegada, cada año por primavera, de cinco aves migratorias: la cigüeña blanca, el abejaruco, la golondrina, el vencejo y el cuco.

Asimismo, indica que "antes de montar un operativo de rescate", es preciso pensar si interferir en la naturaleza es la mejor manera de solucionar el problema. En este sentido, señala que las acciones como retirar una botella de plástico tirada en el campo resultan "imprescindibles" para la conservación, pero que cuando se trata de "jóvenes pájaros aprendiendo a volar" la intervención puede ser perjudicial.

Por ello, el proyecto Spring Alive ofrece una guía sobre como actuar ante el encuentro de "un pollito huérfano", en la que explica que es preciso tener en cuenta que en la mayoría de las ocasiones el animal "no es huérfano de verdad" y no necesita ayuda, puesto que, "aunque no se dejen ver", sus padres se están encargando de ellos, y mientras haya presencia humana, no aparecerán.

Además, señala que la legislación sobre este asunto "es clara" y que está prohibida la recolección de crías y su tenencia, especialmente en el caso de aves rapaces y de aves insectívoras, como las golondrinas. Así, informa de que ante el hallazgo de especies de estas características "en apuros", lo más aconsejable es contactar con los agentes medioambientales de la comarca o la policía municipal de la ciudad.

Si bien, subraya que existen casos de crías realmente huérfanas que caen del nido antes de tiempo, en general por accidente, y que se les reconoce porque no cuentan casi con plumas, no pueden realizar vuelos cortos, son patosos, son incapaces de saltar, y reclaman la presencia de sus padres para que les alimenten. En este caso, lo más recomendable es acudir a un centro de recuperación de la fauna.

Además, la guía también incluye conductas que es preciso evitar, como no retirar al animal huérfano de su hábitat, no suministrar alimentos como leche, pan o galletas a las crías, o minimizar los movimientos en el traslado del "pollito" para evitar que sus plumas se dañen.