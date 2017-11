Bristol-Myers Squibb, ALCER y SOGUG lanzan la campaña 'Más tiempo por el cáncer renal'

Bristol-Myers Squibb (BMS), con la colaboración de Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) y el Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG), lanza la campaña de concienciación 'Más tiempo por el cáncer renal', para recordar que el tiempo es un elemento clave a la hora de prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer renal.

En este sentido, la médico adjunto del Servicio de Oncología del Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), Cristina Suárez, ha informado de que la población que tiene mayor riesgo de padecer este tipo de cáncer son las personas que rondan los 60 años, aunque eso no quiere decir que gente joven o mucho mayor no pueda padecerlo, por lo que ha recomendado realizarse un chequeo, al menos, una vez al año.

"El cáncer renal, es más frecuente en hombres que en mujeres y, que fuman o han sido fumadores. No es el cáncer en el que el tabaco tenga la máxima relevancia, pero sí sería una población de mayor riesgo: los fumadores y las personas con obesidad. Además, existen otros factores de riesgo que parecen estar implicados pero que no hemos conseguido demostrarlos cien por cien, como la hipertensión, especialmente mal controlada, aunque no se sabe muy bien si la causa es la hipertensión o los fármacos que se toman para dicha alteración. Del mismo modo, hay otros factores como la diabetes y ciertos analgésicos que parece que pudieran tener un papel influyente, pero no están demostrados totalmente", ha dicho.