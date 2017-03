Butragueño advierte a los padres de los niños deportistas: "Se juega para ganar, pero con un comportamiento ejemplar"

El exdelantero del Real Madrid y actual director de Relaciones Institucionales del Club, Emilio Butragueño, ha advertido a los padres de los niños que practican deportes que hay que educarles para "dar siempre el 100%" cuando compiten, pero, eso sí, a partir del "respeto al contrario, al árbitro y al público".

"Para mí es fundamental: uno compite para ganar pero con un comportamiento ejemplar --ha subrayado el deportista durante la presentación del 'Manual para padres: deportes y valores'--. El hecho de que los padres den indicaciones a sus hijos durante el partido es incómodo para el niño, para sus compañeros y para su entrenador, pero que insulten al árbitro o a otros jugadores o que inciten a que el niño dé patadas o cualquier otra cosa, ahí ya no".

Butragueño ha recordado que él mismo, antes de llegar al Real Madrid, compitió hasta los 18 años en un equipo escolar y ha hecho hincapié en la responsabilidad de los padres de educar a sus hijos no solamente para que sean competitivos sino para que, además, adquieran todos los valores necesarios para el deporte y para la vida.

"Si tuviésemos que elegir un deportista ideal sería Rafa Nadal porque lo da todo pero con un comportamiento exquisito. Ese es el ideal que hay que buscar", ha señalado.

De hecho, ha advertido a los padres de que en los clubes como el Real Madrid, con categorías en todos los niveles de competición exigen a padres y jugadores que tengan "un comportamiento acorde a lo que se espera de ellos" como "embajadores" del equipo allá donde juegan. De lo contrario, "actúan en consecuencia" y aplican "sanciones internas" a los jugadores o eventualmente les expulsan del club.

La presentación del manual, impulsado por la Fundación Mutua Madrileña con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, ha contado con la participación del director general de la fundación, Lorenzo Cooklin; el representante de jugadores de fútbol Horacio Gagglioli; el director de las escuelas deportivas baloncesto del Real Madrid, Rafael Rullán; la exjugadora de balonmano Eli Pinedo; el extenista Alberto Berasategui y los autores del libro, Guillermo Calvo y David García.

VIOLENCIA FOMENTADA POR LOS PADRES

Durante el evento, se han expuesto varios casos de comportamientos inadecuados por parte de los jugadores de equipos que participan en ligas de menores e incluso de sus padres, que gritan a los niños durante los partidos y hasta les incitan a jugar sucio, o atacan al árbitro insultándole o llegando, en algún caso, a golpearle.

En este sentido, los autores del manual han hecho hincapié la importancia de institucionalizar la exigencia ética en los clubes deportivos, de forma que los padres de los menores tengan claro cuáles serán las consecuencias si se producen comportamientos antideportivos contra el otro equipo, el árbitro o el entrenador.

"Una de las claves debe ser la comunicación previa: establecer unas normas de actuación y que todo el mundo sepa cómo se va a actuar cuando se den esos casos. Cuando un entrenador o un club tiene varios equipos y surgen problemas, hay varios pasos que dar hasta la medida drástica que es echar al crío. Cada club los determina según su experiencia y los padres tienen que conocerlo antes de apuntarse: que valores defiende el club y si están de acuerdo con esos valores y si intuyen que va a ir bien o si van a tener algún problema", han señalado.

En este sentido, tanto Butragueño como Gagglioli (que fue el responsable del fichaje de Messi por el Barça cuando tenía 13 años) han condenado las críticas y ataques de padres a entrenadores y han hecho hincapié en que "la obligación de los padres es criar a una buena persona" mientras que los aspectos deportivos deben dejarse al entrenador.

"He vivido situaciones escalofriantes de chicos que han tenido que abandonar porque no podían soportar la presión de sus padres --ha explicado el representante de futbolistas--. Si en un campo de fútbol yo siento que el padre grita en contra del entrenador o en contra del árbitro o de su hijo o de otro chico, le llamo la atención y si no me hace caso me retiro del proyecto. No quiero trabajar con él."

En este sentido, Berasategui ha recordado que él presenció el caso de una joven tenista que llegó a ser campeona de España en su categoría pero que tuvo que retirarse porque "no soportaba la presión de sus padres".

"Muchas veces hay un problema de base, porque los padre ya desde pequeños vivían el deporte de esa forma, aunque no pudieran practicarlo, y se creen que son entrenadores. Hoy en día el deporte se ha profesionalizado tanto que muchos niños de 15 años cuentan ya con managers y patrocinadores y muchos padres enseguida se creen que su hijo va a ser un ídolo y ejercen una presión sobre esos chicos que muchas veces es inviable", ha lamentado.

En el caso opuesto se encuentra la exjugadora de Balonmano Eli Pinedo, quien asegura que en su caso tuvo "total libertad" por parte de sus padres para elegir el deporte que quería realizar y subraya que en el caso del balonmano femenino no ha visto situaciones parecidas a las que se reportan en competiciones de otras disciplinas.

"También mis entrenadores me han enseñado mucho más que balonmano. He sido muy afortunada --reconoce--. Quizás ahora que me he retirado es cuando me estoy dando cuenta de los valores intrínsecos que llevamos los deportistas. Es algo maravilloso. Vamos adquiriendo valores a lo largo de toda nuestra carrera sin darnos cuenta que van desde el respeto, el compromiso, la ilusión, el compañerismo, y que luego te sirven para cualquier cosa, desde el trabajo hasta los amigos o la familia".

De hecho, todos los participantes en el coloquio han incidido en el valor educativo del deporte y en la capacidad que tiene la participación en competiciones para ayudar a los niños a adquirir capacidades y responsabilidades que luego utilizan en todos los demás ámbitos de su vida, desde el estudio hasta su ocio. "Incluso cuando salen por las noches se autorregulan y no beben tanto o no vuelven tan tarde porque al día siguiente quieren jugar. Eso es responsabilidad y hay que inculcarla desde pequeño", ha señalado Butragueño.