Una conversación del presunto asesino de la viuda del expresidente de la CAM aceleró la detención

Una conversación telefónica comprometedora fue el último indicio que impulsó al detención de Miguel López. Lo que demostraría que el juez ya había dado orden de intervenirle el teléfono porque la policía había centrado las sospechas en él yerno de Maria Carmen casi desde el principio. Durante los registros encontraron las armas para las que Miguel López, aficionado al tiro olímpico, tenía licencia. Una pistola 9mm Parabellum, una Carabina del 22 y una escopeta de caza del calibre 12mm. Pero ninguna corresponde con el arma utilizada en el asesinato, un calibre muy extraño en España, difícil de adquirir en el mercado negro pero si se puede importar de EEUU. El móvil es otro episodio oscuro que no está totalmente resuelto. Por un lado están sus problemas económicos con el concesionario del que era sólo administrador, y por otro la confrontación que tenía las hijas con su madre al pretender dejar en herencia el poder de veto empresarial al único varón. De hecho Vicente, el hijo, no estuvo durante la detención y los registros ya que llegó por al noche en tren a Alicante. La policía ha tomado declaración ya a varios miembros de la familia para indagar en la guerra de poder que libraban las tres hijas contra el unico varon pero a los investigadores no les cuadra ya que al morir la matriarca su herencia ha beneficiado claramente solo al hijo. Aunque creen que la nula cuota de poder del yerno sí pueden estar detrás del crimen.