La policía focaliza en Miguel López el rencor de las hijas del expresidente de la CAM hacia su madre

El sumario está repleto de detalles del posible móvil del crimen. Y sorprende que no abunde con la misma insistencia en otro tipo de indicios que al final son los que importan para condenar. El informe policial deja clara; "La lucha por dinero y poder queda fuera de toda duda", y lo apoya en las actas de las juntas que describen la guerra familiar; "La familia se encuentra dividida en dos bandos" : Vicente el único varón, nombrado administrador único por su madre contra sus tres hermanas. Sorprende que la policía focalice sólo en Miguel López, cuando habla de las exhibiciones de odio de sus dos hijos hacia su abuela , en vida y después de muerta; "Sentimiento que sólo se entiende por lo que el padre les ha ido inculcando". Un rencor que su mujer no negó ante la policía; "Mi madre nunca fue muy cariñosa conmigo, le gustaba mucho el poder y el dinero". Una descripción que encaja con los intentos furtivos de la hijas por documentar las joyas que se compraba Mº Carmen, sobre todo en los últimos tiempos en los que según sus hijas el dispendio era excesivo. Hecho que, según el Mundo, no pasó desapercibido a la matriarca que tuvo está conversación cuando llamó a su hija presuntamente para sonsacarla; "Ladrón, ladrón no puede ser… porque el dinero está ahí sin tocar". Lo han abierto con mis llaves… alguien que conoce nuestros movimientos… como sé que hace tiempo estuvisteis registrando mi habitación… ".