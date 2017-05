CEAR denuncia que las políticas de la UE han convertido a Grecia en una "ratonera" para más de 62.000 refugiados

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado este viernes en Mérida el informe 'Atrapados en Grecia. Un año después del acuerdo UE Turquía' en el que denuncia que las políticas de la Unión Europea han convertido a Grecia en "una ratonera" para más de 62.000 personas que llegaron al país en busca de refugio, un 47% más con respecto al periodo anterior a la firma del acuerdo.

Por otra parte, CEAR denuncia que los recursos de acogida provisionales que se pusieron en marcha en los primeros meses eran dispositivos de emergencia que, en muchos casos, se han convertido en dispositivos de acogida de largo plazo a pesar de no cumplir las condiciones mínimas requeridas para ello. "Llevo un año esperando a que resuelvan mi caso. En este sitio no existe seguridad", según señala un joven iraní en el informe de CEAR.

Por último, el informe señala dos colectivos especialmente vulnerables: los menores no acompañados y las mujeres. En primer lugar, CEAR ha documentado que los menores no acompañados no están teniendo acceso a recursos de acogida específicos, dado que el Estado griego no cuenta con suficientes plazas, así como casos de trata, abuso y grave deterioro. Ante esta situación, la organización ha hecho un llamamiento al Estado español y al resto de administraciones públicas para que se impliquen en el traslado y acogida urgente de estos menores. "Solamente se han reubicado 361 menores desde la entrada en vigor del acuerdo", señala.