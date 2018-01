CEAR denuncia el "muro invisible" de arbitrariedad, irregularidades e inseguridad que encuentran los llegados en patera

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado este martes un informe fruto de una investigación de campo que evidencia el "muro invisible" con el que se topan quienes consiguen llegar con vida en pateras a la Frontera Sur, una 'pared' de arbitrariedad, irregularidades, inseguridad jurídica y falta de garantías levantada hasta conseguir que el destino de una persona que alcanza la costa española sea "una lotería" y dependa no del Estado de Derecho, sino de la voluntad de quien esté al mando en cada momento.

CEAR encuentra aquí una de las primeras 'piedras' de ese "muro": No hay instalaciones adecuadas para ellos y depende del puerto al que arriben, pueden acabar como en Málaga, en "una carpa que se monta y se desmonta" porque no se permite un puesto fijo; o como en Motril, en una antigua lonja de pescado "con el hedor de aguas residuales" primero y en unos calabozos "insalubres" después. Favieres resume la situación al afirmar que "los centros donde les detiene la policía no son compatibles con un Estado de Derecho".

En este punto, en palabras de Galán, "no se está garantizando la asistencia jurídica" de estas personas pues, de nuevo, "depende del sitio al que lleguen se presta de una manera diferente". Favieres dice que a excepción de Málaga, que tiene un turno de oficio organizado para esto, en el resto de los puntos de desembarque los migrantes no ven a un abogado hasta que no se ha incoado ya el proceso (sancionador) de devolución, así que no tienen oportunidad de preparar su declaración inicial ni de conocer sus derechos y opciones.