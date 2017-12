CERMI demanda al Gobierno ante TS e inicia un batalla legal autonómica, local y empresarial por la accesibilidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado este lunes 4 de diciembre ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de España por inacción al no haber aprobado, tras superar todos los plazos legales, el Reglamento de condiciones de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público.

"La demanda del CERMI se enmarca en la litigación estratégica que desde la plataforma de la discapacidad se efectuará en las próximas semanas y meses contra los titulares de entornos, bienes y servicios, públicos y privados, que no cumplan con los requisitos legales de accesibilidad", añaden

A su juicio, la no aprobación de estas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios impide que se avance en la inclusión de las personas con discapacidad en ámbitos como el comercio, la educación, la cultura y el deporte, entre otros, al no existir una normativa mínima estatal reguladora de estas necesidades de accesibilidad.