CESM rechaza que se obligue a MIR a seguir un tiempo en la sanidad pública y pide medidas por la falta de médicos

El sindicato médico CESM ha rechazado que se pueda obligar a los médicos internos residentes (MIR) a que permanezcan un tiempo en la sanidad pública tras terminar la formación, al considerar que va en contra de los principios de libre circulación de la Unión Europea, y ha reclamado medidas contra la falta de profesionales en lugar de "ideas geniales".

"Y si no se vieran desbordados todos los días por el exceso de trabajo que han provocado los recortes, si se escuchara su voz y vieran que las decisiones se toman con criterios profesionales y no de cálculo político", ha agregado la organización sindical, que ha afirmado que "año tras año" el consejero cuenta que la situación "está muy mal, que no hay médicos, pero la solución no está en sus ideas geniales, sino en proponer actuaciones realistas que mejoren la situación".