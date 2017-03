El CEU premia a una madre de tres hijos con discapacidad funcional por su "ejemplo de lucha y entrega"

El Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo y la familia Castro García, entregarán el próximo viernes 24 de marzo, en el marco de la Jornada 'CEU por la Vida', el I Premio 'Bárbara Castro a un corazón de madre' a Eva Contador, empresaria y madre de tres hijos de 21, 15 y 5 años, todos ellos con discapacidad funcional, por su "ejemplo de lucha y entrega".

Uno de sus hijos, Antonio, nació con parálisis cerebral; Jaime padece colesteatoma congénito, un problema de audición; y Mario fue diagnosticado, con tan sólo 18 meses, del síndrome de Hajdu-Cheney, una de las denominadas enfermedades raras con sólo 80 casos estudiados en el mundo.

A pesar de ello, su madre declara "ser feliz" porque "para ello no hace falta príncipes azules, ni cuentos de hadas con unicornios". "Mi fe me enseñó que cuando soy débil, entonces soy fuerte y me agarré fuertemente a Dios", explica.

Actualmente, Contador ha creado una empresa que se encarga de la coordinación entre médico y paciente para el tratamiento de los enfermos con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, a la que acuden personas de España y otros países. Además, es vicepresidenta de la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y Afecciones Similares.

El Premio 'Bárbara Castro a un corazón de madre' está destinado a reconocer el apoyo a la maternidad o su vivencia en situaciones de dificultad. Este galardón lleva el nombre de la joven cordobesa Bárbara Castro, una antigua alumna de la Universidad CEU San Pablo que fue diagnosticada de cáncer cuando esperaba a su primera hija y decidió posponer su tratamiento para proteger la vida del bebé.

Asimismo, en el marco de esta jornada, el CEU entregará el Premio a la Defensa Pública de la Vida al presidente del Foro Español de la Familia, Mariano Calabuig, y el Premio a la Creatividad en Defensa de la Vida a un alumno de la universidad.