El CIPI pide que se escuche al hijo de once años de Juana Rivas ya que considera que tiene "juicio propio"

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI) ha pedido a los jueces competentes en el caso de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que ha permanecido ilocalizable tras no entregar a sus hijos al padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito doméstico, que escuchen al hijo de once años, basándose en el derecho que tienen reconocidos los niños a ser escuchados.

"Esta institución no se ha pronunciado con anterioridad porque respeta, como no podría ser de otro modo, las decisiones de los jueces. Pero tras lo acontecido en el día de hoy, donde Juana Rivas se entrega a la justicia, existe una gran preocupación por la situación dramática que puedan experimentar los niños de 3 y 11 años que serán llevados supuestamente junto a su padre, no por ir con él, sino por el propio proceso que implica además el desarraigo materno", ha advertido el presidente del CIPI, Antonio Jiménez.